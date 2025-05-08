Скидка в $100 затрагивает средний сегмент, тогда как флагманские чипы остаются по-прежнему дорогими

Компания Intel скорректировала рекомендованные розничные цены на два процессора из линейки Arrow Lake-S — Core Ultra 7 265K и его разблокированный вариант 265KF. Теперь их стоимость составляет $299 и $284 соответственно, что на $100 ниже предыдущих значений. Это первый серьёзный шаг по улучшению позиционирования десктопных CPU, который компания предприняла за полгода после запуска.

При этом цены на флагманский Core Ultra 9 285K (с ценой $549) и более доступную серию Ultra 5 245/245K остались прежними. Такая политика говорит о том, что стратегия Intel сосредоточена на среднем сегменте, где конкуренция с AMD особенно остра. Ряд проблем с термальной стабильностью и производительностью у базовых моделей 14-го поколения, а также успех Ryzen 9000X3D серии вынудили компанию пересмотреть подход к ценообразованию.

Наряду с этим, Intel продолжает программу Spring Bundle, которая позволяет покупателям приобретать чипы с набором бесплатных игр и профессионального ПО. Новые MSRPs не влияют на акции, поэтому пользователи могут воспользоваться сразу двумя преимуществами: сниженной стоимостью и подарками от производителя.

На данный момент не все магазины обновили цены, хотя некоторые уже предлагают Core Ultra 7 265K ниже $299. Будет ли такая политика эффективной, покажут ближайшие недели. В условиях жёсткой конкуренции и высоких требований со стороны геймеров и контент-мейкеров, Intel делает ставку на сочетание цены, новых возможностей и дополнительных бонусов для привлечения клиентов. Окончательный результат зависит от того, насколько быстро рынок примет эти изменения и начнут ли продавцы активно рекламировать новые цены и акции.