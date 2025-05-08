Процессоры Intel Core Ultra и ориентация на профессиональные задачи и умный дом

Компания Gigabyte объявила о начале продаж новой серии компактных компьютеров BRIX Mainstream.

Это устройство, построенное на процессорах Intel Core Ultra (серия 2) с графикой Intel Arc, предлагает не только увеличенную производительность в сравнении с предыдущим поколением, но и мощные вычислительные возможности для работы с искусственным интеллектом. В частности, его NPU способен обрабатывать до 96 TOPS (тераоперации в секунду), что делает его подходящим для генеративного ИИ, контент-кreation и сложных вычислений.

Модель получила очень маленький корпус объёмом всего 0.46 литра при размерах 112 x 119 x 34 мм. При этом внутри установлены современные компоненты: до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и два слота M.2 NVMe для быстрых накопителей. Имеется и крепление VESA.

Для подключения периферийных устройств имеются два порта HDMI 2.1 и два USB-C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode (поддерживается до четырёх дисплеев одновременно). Также присутствуют три порта USB 3.2 Gen 2, сетевые интерфейсы 2.5GbE, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Ещё одной особенностью стал переход на питание через USB Power Delivery, что позволило оптимизировать энергопотребление и сделать работу устройства более экономичным. Уровень шума снижен за счёт продуманной системы охлаждения, что важно для постоянного использования в тихих помещениях, например, в домашних условиях или на рабочем месте.



