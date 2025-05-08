Проект становится более открытым, давая фанатам возможность влиять на развитие игры напрямую

Команда разработчиков Battlefield Labs объявила о следующем этапе тестирования новой части знаменитого шутера.

Electronic Arts, после нескольких закрытых сессий с ограниченным кругом участников из Европы и Северной Америки, планирует расширить доступ к бета-версии, включив в процесс жителей Азии. Это делается для того, чтобы протестировать игру в разных регионах и собрать как можно больше отзывов от реальных игроков.

За прошедшие четыре раунда тестирования участникам удалось провести тысячи часов за игрой, насчитать сотни тысяч появления на карте и свыше миллиона разрушений объектов — от стен до вертолётов, которые падали прямо в здания. Эти данные помогли разработчикам понять, какие механики работают хорошо, а что требует доработки. Основное внимание уделено чёткости стрельбы, скорости передвижения персонажа и использованию динамического окружения в тактических целях.

Среди ключевых задач команды — найти оптимальный баланс между стилем движения (например, перекатами и прыжками), типами оружия и уровнем повреждений. Также продолжится работа над системой разрушений, которая остаётся важным элементом игрового процесса. Некоторые идеи могут быть отброшены, но даже такой подход позволяет лучше понимать, что именно ценят игроки.

Также стало известно, что обсуждение классов персонажей и масштабных сражений выйдет позже, после завершения текущих экспериментов. Всё это часть стратегии, направленной на создание более открытой и гибкой вселенной Battlefield, где мнение сообщества будет учитываться на ранних этапах разработки.



