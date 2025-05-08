Совместный проект направлен на сегмент высокопроизводительных ПК и ноутбуков с ИИ-ускорителями

По данным немецкого портала ComputerBase.de, NVIDIA и MediaTek ведут разработку нового чипа N1 на архитектуре ARM. Это совместный проект, ориентированный как на рынок персональных компьютеров, так и на профессиональные решения для работы с искусственным интеллектом.

Ожидается, что первая публичная демонстрация N1 состоится на выставке Computex 2025, где ключевую речь должен будет произнести генеральный директор MediaTek доктор Рик Цай.

Новинка базируется на связке GPU Blackwell и CPU Grace. В составе топовой версии — 20 ядер ARM, из них 10 Cortex-X925 и 10 Cortex-A725. Также упоминается использование LPDDR5X-памяти объёмом до 128 ГБ и накопителей на 1 или 4 ТБ. Такая конфигурация предполагает установку в специализированные системы, например, DGX Spark от NVIDIA, стоимостью от $3000. Эти устройства предназначены для локального тестирования LLM перед запуском в облако.

Однако есть информация и о более доступной модификации, которая может применяться в премиальных ноутбуках. В этом случае количество ядер сократится до 8–12, а оперативная память уменьшится вдвое или больше. Также появятся другие варианты графической подсистемы, адаптированные под массового пользователя. Такие процессоры будут стоить заметно дешевле своих профессиональных собратьев.

В рамках подготовки к выпуску MediaTek уже начала бронировать дополнительные мощности на производственных площадках компании ASE, которая специализируется на сборке и тестировании полупроводников.

По информации источников, контракт между компаниями заключён на год, что указывает на серьёзность намерений и готовность к массовому производству.