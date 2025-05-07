Новое соглашение направлено на улучшение корпоративного использования искусственного интеллекта и управление данными

Компании IBM и Oracle объявили о расширении стратегического партнёрства с акцентом на внедрение технологий искусственного интеллекта и облачных решений. Целью союза стало предоставление клиентам новых возможностей по оптимизации бизнес-процессов через многоагентные системы и гибридное облако.

Одним из ключевых элементов сотрудничества станет запуск платформы watsonx Orchestrate на базе Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в июле. Это решение позволит организациям создавать и управлять несколькими ИИ-агентами, работающими с разными системами — как Oracle, так и сторонними. Оно будет взаимодействовать с AI Agent Studio, Generative AI Agents и другими сервисами OCI, а также поддерживать выполнение задач в HR и других областях. Обработка данных будет осуществляться на серверах Oracle, включая публичные, суверенные и государственные регионы, а также через локальные и многоплатформенные конфигурации.

Ещё одной частью программы стало добавление семейства моделей IBM Granite в экосистему Oracle. Они будут доступны через сервис Data Science и Quick Actions в OCI во второй половине 2025 года. Это упростит разработку и внедрение ИИ-приложений для предприятий, которые хотят использовать компактные и эффективные модели в своих процессах.

Помимо программного обеспечения, IBM намерена сделать доступной на платформе OCI свою систему управления ESG-данными Envizi. Первые поставки начнутся в Саудовской Аравии в течение следующего года. Также сертифицированная версия watsonx.ai уже работает на OCI, что даёт пользователям возможность масштабировать ИИ-решения с использованием Red Hat OpenShift.

Также IBM Consulting представила дополнительные услуги, ориентированные на миграцию и оптимизацию рабочих нагрузок в облако. Команда специалистов поможет внедрять ИИ-агенты, обучать персонал и адаптировать операционные процессы под новые технологии. В этом ей помогут приобретённые ранее компании Accelalpha и Applications Software Technology LLC, а также опыт работы с Oracle Fusion Cloud.

Это партнёрство может стать важным шагом в развитии корпоративного ИИ, особенно в условиях растущего спроса на автоматизацию и аналитику. IDC отмечает, что такие многоагентные подходы позволяют значительно повысить производительность и ускорить цифровую трансформацию. Теперь пользователи смогут интегрировать ИИ в свои системы быстрее и с большей пользой для бизнеса.