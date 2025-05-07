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ddr22
Microsoft представила новую 13-дюймовую версию Surface Laptop с упрощенной начинкой
Несмотря на снижение характеристик, цена осталась высокой по сравнению с другими моделями

Компания Microsoft анонсировала обновлённый вариант ноутбука Surface Laptop. Устройство получило экран диагональю 13 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080) и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость достигает 400 нит, однако частота обновления ограничена 60 Гц, в отличие от других версий, где этот показатель равен 120 Гц. Также отсутствует поддержка HDR, что делает модель менее привлекательной для мультимедиа.
Среди ключевых недостатков - использование процессора Snapdragon X Plus X1P-42-100 с восемью ядрами. Это решение заметно уступает тем, которые применяются в старших моделях. Оперативная память ограничена 16 ГБ LPDDR5x, а встроенное хранилище - 512 ГБ UFS без возможности расширения. Для сравнения, другие устройства линейки предлагают до 64 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя.

Из интерфейсов доступны два порта USB-C (USB 3.2), один USB-A и поддержка беспроводных технологий Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Однако исчез фирменный разъём Surface Connect, что может быть неудобно для тех, кто использует аксессуары от предыдущих поколений. Вес аппарата составил 2.7 фунта (около 1.2 кг), что делает его немного тяжелее, чем более продвинутые собратья.

Цена стартует с отметки $899, что всего на $100 меньше, чем у 13.8-дюймовой версии. Такая разница вызывает вопросы, так как пользователь получает менее производительную сборку с рядом урезанных возможностей. Предзаказ уже открыт через Amazon, Best Buy и официальный сайт Microsoft, а начало продаж намечено на 20 мая.

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#microsoft
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