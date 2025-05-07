Компания продемонстрировала технологические возможности в преддверии запуска GT 7

Realme раскрыла новый проект — концептуальный смартфон из линейки GT, оснащённый батареей на 10 000 мА·ч. Это стало известно благодаря тизеру, опубликованному перед презентацией серии GT 7. Хотя устройство пока не предназначено для массовой продажи, оно демонстрирует уровень технической проработки и стремление компании к инновациям.



Толщина устройства составляет всего 8.5 мм, а вес — 215 грамм, что выглядит впечатляюще, учитывая объём батареи. Для сравнения, RedMagic 10 Pro, который имеет аккумулятор на 7 000 мА·ч, тяжелее и чуть толще.

Разработчики отметили, что ключевым фактором стало применение кремниевого анода в составе батареи — его доля достигает 10%, что является рекордным показателем для отрасли. Также внутри корпуса используется самая компактная печатная плата среди Android-устройств, что позволило высвободить место для более крупной батареи.

Для повышения безопасности внедрена тройная защита, которая контролирует расширение элемента питания, распределение электролита и устойчивость к падениям.

Хотя точные параметры телефона и сроки выхода остаются под вопросом, уже сейчас понятно, что Realme стремится задать новый стандарт в энергетике мобильных устройств.