Устройство работает с мобильными гаджетами, ПК, телевизорами и VR-гарнитурами

Компания Backbone представила обновлённый игровой контроллер - модель One Pro. Новинка получила улучшенный дизайн, более массивные кнопки и дополнительные функции по сравнению со своими предшественниками. В отличие от первых версий, новое устройство рассчитано не только на смартфоны, но и на компьютеры, телевизоры, а также VR-очки.

Внешне контроллер выполнен в чёрном цвете и повторяет общую раскладку кнопок оригинальной версии. Однако изменились некоторые детали: добавленная масса (199 грамм) объясняется наличием встроенного аккумулятора, необходимого для беспроводного режима. Также устройство предлагает увеличенные клавиши сверху, аналоговые стики с углублённой поверхностью и две дополнительные переназначаемые кнопки на задней панели. Подключение осуществляется через порт USB-C, который используется как для связи с телефоном, так и для зарядки. Если пользователь играет в "портативном" режиме, то задержек при передаче данных нет. Для работы вне зависимости от устройства предусмотрен Bluetooth, что позволяет использовать контроллер с разными платформами: ПК, планшетами, облачными сервисами и даже телевизорами. Особенностью стала технология FlowState, которая запоминает последнее подключённое устройство, обеспечивая быструю синхронизацию. Благодаря встроенной батарее время автономной работы достигает 40 часов. Это делает устройство подходящим для длительных игровых сессий без частой подзарядки. С помощью фирменного приложения можно настраивать назначение кнопок под конкретные игры, создавать профили и управлять библиотекой игр. Приложение выступает в роли центра управления, где доступны облачные сервисы, магазины и даже эмуляция ретро-игр. Удобный поиск помогает находить нужные проекты вне зависимости от платформы. Пока точная стоимость не объявлена - она зависит от решений по таможенным пошлинам. Однако ожидается, что цена будет выше, чем у оригинала, которая составляет $99.99 за обычную и $109.99 за версию с логотипом Xbox.