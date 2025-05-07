Новинка будет доступна в Индии в двух цветах с аппаратной кнопкой вместо тумблера звука

Компания OnePlus опубликовала новый рекламный видеоролик, раскрывающий внешний вид смартфона OnePlus 13s. По данным из источников и самого тизера, устройство будет иметь 6,32-дюймовый дисплей с центральным отверстием под фронтальную камеру. Такой подход к оформлению лицевой панели напоминает конструкцию OnePlus 13T, который пока остаётся эксклюзивом Китая.

На задней крышке разместится двойная камера, а также сохранится общий стиль оформления, аналогичный предыдущим моделям серии. Примечательно, что на месте традиционного переключателя громкости появилась новая аппаратная клавиша, функционал которой пока не уточнён. Цветовая гамма в Индии ограничится вариантами Black Velvet и Pink Satin.

Точные технические характеристики устройства ещё не объявлены. Однако уже известно, что внутри будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite. Также ожидается, что ёмкость аккумулятора может отличаться от китайской версии, как это бывает с глобальными релизами. Например, OnePlus 13R имеет батарею меньшего объёма, чем его китайский прототип Ace 5. Если эта тенденция сохранится, то 6260 мА·ч, заявленных для 13T, в международной версии может быть меньше.

Ожидается, что в ближайшие дни будут раскрыты дополнительные данные: время автономной работы, объём оперативной памяти и другие параметры. Пока же OnePlus делает ставку на дизайн и стратегию локального позиционирования, адаптируя устройство под рынок Индии и предлагая пользователям свежий внешний вид и актуальную начинку.