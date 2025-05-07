Пользователи отмечают стабильность после исправления проблем с интерфейсом и сенсорным экраном

Компания Xiaomi представила новое обновление прошивки под названием HyperOS 2.0.11 (номер сборки 2.0.114.0), которое направлено на улучшение стабильности работы устройств. Актуализация затронет флагманские смартфоны серии Xiaomi 14T, 13T и 12T, а также модели Redmi и Poco, включая Redmi Turbo 4 Pro.

Одной из главных причин для выхода патча стали жалобы пользователей, размещённые на официальном форуме компании. Среди наиболее критичных проблем - искажения на дисплее, которые делали домашний экран недоступным. В некоторых случаях это сопровождалось звуковыми сигналами динамиков и последующим выключением устройства. Также отмечались частые подёргивания и полная блокировка тачскрина вне зависимости от активности смартфона.

Специалисты Xiaomi заявили, что эти ошибки были полностью устранены. Пользователи, которые уже установили обновление, сообщают о значительном улучшении отзывчивости системы. Исправлены и другие мелкие проблемы: теперь запись экрана не зависает, уровень заряда отображается корректно, а погодный виджет больше не вызывает сбоев при закрытии.

Обновление может устанавливаться автоматически или требовать ручного запуска через меню "Настройки - Обновление ПО". Владельцам соответствующих моделей рекомендуется проверить наличие свежей версии прошивки, чтобы повысить надёжность и комфорт использования.