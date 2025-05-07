Мобильная версия видеокарты войдёт в ассортимент вместе с настольными вариантами

Компания NVIDIA официально объявила дату запуска видеокарты GeForce RTX 5060. Релиз состоится 19 мая, как указано в твите аккаунта NVIDIA GeForce. В этот же день станут доступны и мобильные версии GPU для ноутбуков. Это событие произойдёт вскоре после выступления генерального директора Дженсена Хуанга на конференции Computex 2025.

Видеокарта ориентирована на средний ценовой сегмент и будет конкурировать с решением AMD RX 9060 8 ГБ, если оно действительно выйдет. Предварительные данные о характеристиках говорят о том, что новинка получила 3840 CUDA-ядер — это на 25% больше, чем у предшественника. Память GDDR7 работает на скорости 2,8 Гбит/с через 128-битную шину. Тепловой пакет увеличен до 145 Вт, то есть на 35 Вт выше, чем у RTX 4060.

К началу продаж уже начались подготовительные мероприятия. Некоторые партнёры, включая PNY, разместили информацию о своих моделях. Это свидетельствует о том, что процесс вывода устройства на рынок проходит под строгим контролем и согласно заранее разработанному плану. Как заявляет производитель, новые чипы будут доступны по всему миру через партнёров и розничных продавцов.

Тем не менее, объём видеопамяти остаётся спорным фактором. Учитывая сложность современных игр и ИИ-задач, 8 ГБ может быть недостаточно в перспективе нескольких лет. Однако NVIDIA рассчитывает, что прирост производительности благодаря обновлённой архитектуре компенсирует этот недостаток.