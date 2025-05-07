Бывший руководитель PlayStation Studios Сюхэй Ёсида заявил, что игра станет настоящим продолжением духа и качества первой части

В интервью французскому изданию PlayStation Inside бывший глава PlayStation Studios Сюхэй Ёсида поделился впечатлениями от новой игры Ghost of Yotei, которая выйдет 2 октября 2025 года на PlayStation 5. По его словам, проект превзойдёт предыдущую часть — Ghost of Tsushima, ставшую одной из самых успешных игр для PlayStation 4.



Сюхэй Ёсида отметил, что при работе над оригиналом Sucker Punch активно сотрудничала с японскими специалистами, включая продюсеров из Sony Japan Studio. Это помогло создать аутентичную атмосферу, передать культуру и историю острова Цусима. Команда даже посещала реальные места, чтобы лучше понять окружение. В результате игра не только получила высокие оценки критиков и игроков, но и положительно повлияла на интерес к туризму на острове.

Новая игра разворачивается в другой точке Японии и обещает ещё большее погружение в мир, богатые механики и нелинейный подход к кампании. Сюхэй Ёсида, который успел сыграть в ранние версии проекта, утверждает, что студия сохранила всё лучшее из прошлого опыта и добавила новые элементы, которые сделают Ghost of Yotei ещё более захватывающей.

Также он подчеркнул важность правильного подхода к теме Японии, особенно если разработка ведётся западной командой. Без глубокого понимания культуры и традиций невозможно создать действительно качественный продукт. Именно такой уровень вовлечённости позволил сделать первую часть особенной, и, похоже, во второй части студия движется по тому же пути.