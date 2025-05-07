Новое устройство обещает улучшить отвод тепла и повысить стабильность при высоких нагрузках

Компания Brook анонсировала новое внешнее охлаждающее устройство для игровых ноутбуков - модель Saviortop. Это решение предназначено для пользователей, которые используют портативные компьютеры в ресурсоёмких задачах: запуск современных игр, видеомонтаж, стриминг и другие. Подставка помогает снизить температуру компонентов, предотвратить перегрев и обеспечивает более длительный срок службы техники.

В основе устройства лежит турбовентилятор с частотой вращения до 3500 оборотов в минуту. Также используется уникальное кольцо из пеноматериала, которое фокусирует воздушный поток на самых горячих участках ноутбука. По данным производителя, такая конструкция позволяет снизить температуру процессора и видеокарты на 20 градусов, что положительно сказывается на стабильности работы и частоте кадров в играх. Saviortop рассчитана на широкий диапазон моделей - от 10 до 19 дюймов. Среди совместимых устройств - мощные игровые ноутбуки от брендов MSI, ASUS ROG Strix, GIGABYTE AORUS и других. Устройство плотно фиксирует технику без люфтов и не мешает использованию разъёмов по бокам. Для удобства пользования предусмотрена регулировка угла наклона под две позиции, что снижает нагрузку на шею и плечи во время продолжительных сессий. Устройство оснащено тремя дополнительными USB-портами и входом Type-C для питания. Также доступны шесть режимов RGB-подсветки, что добавляет эстетической привлекательности. Благодаря запатентованной системе установки, подставка остаётся устойчивой даже на максимальном наклоне.