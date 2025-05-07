Новый HTPC-корпус сочетает вместительность, стильный внешний вид и гибкую систему охлаждения

Компания SilverStone Technology анонсировала выпуск нового корпуса Crown 04, предназначенного для сборки домашних мультимедийных компьютеров. Габариты составляют 440 мм по ширине, 239 мм по высоте и 458 мм в глубину. Такие размеры позволяют размещать внутри не только современные видеокарты, такие как серии RTX 50, но и решения будущих поколений.

Конструкция корпуса выполнена из стали, а лицевая панель изготовлена из алюминия толщиной 3 мм. Верхняя часть также имеет алюминиевое покрытие, хотя и более тонкое - 2 мм. В оформлении прослеживается акцент на минимализм и функциональность, доступен только чёрный цвет. Внутри предусмотрены отсеки для двух жёстких дисков формата 3,5 дюйма и трёх SSD 2,5 дюйма. Это позволяет собрать ёмкостную и быструю систему хранения данных. Для обеспечения эффективного охлаждения установлено три вентилятора диаметром 120 мм. Дополнительно можно установить до одного 120/140-мм вентилятора сзади, три таких сверху и ещё три по бокам. Также поддерживаются водяные системы охлаждения с радиаторами длиной до 360 мм.

На передней панели, спрятанной под сдвижной крышкой, находятся один порт USB Type-C, четыре USB 3.0 и комбинированный аудиоразъём. Светодиодный индикатор помогает следить за активностью системы и накопителей. Корпус поддерживает материнские платы форматов ATX и SSI-EEB, а также восемь слотов расширения PCI, что даёт возможность создавать производительные конфигурации. Пока SilverStone не сообщила ни о стоимости, ни о сроках начала продаж. Однако уже сейчас понятно, что Crown 04 рассчитан на пользователей, которым нужен корпус, сочетающий эстетику домашнего кинотеатра и возможности полноценного ПК. Он подходит как для мультимедийных задач, так и для игровых сборок с мощными компонентами.