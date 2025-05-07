Компания показала устойчивый рост в ключевых сегментах и нарастила сотрудничество с крупными партнёрами

Компания GlobalFoundries Inc. (GF) представила предварительные финансовые данные за первый квартал 2025 года, завершённый 31 марта. Оборот составил $1.585 миллиарда, валовая прибыль - 22.4%, а по не-IFRS данным - 23.9%. Операционная маржа оказалась на уровне 9.5%, а в не-IFRS измерении - 13.4%. Чистая прибыль достигла $211 млн, или $0.38 на акцию, тогда как по не-IFRS показатель составил $189 млн и $0.34 соответственно. Уровень скорректированной EBITDA - $558 миллионов, свободный денежный поток - $165 млн.

В обращении главного исполнительного директора Тима Брина отмечается, что компания вышла на верхние границы своих финансовых прогнозов. Это стало возможным благодаря стабильному выполнению плана, техническим достижениям и успешным проектам в таких областях, как автомобили, связь и инфраструктура интернета вещей. Среди наиболее заметных направлений роста - автономное вождение, спутниковая связь и оптические сети передачи данных. В апреле GF объявила о стратегическом сотрудничестве с indie Semiconductor. В рамках этой сделки будет разработан чип для автомобильных радаров, основанный на платформе 22FDX. Новое решение ориентировано на частоты 77 ГГц и 120 ГГц, что делает его перспективным для систем безопасности и автоматизированного управления. Также стоит отметить партнёрство с Ayar Labs, где GF предоставила производственную базу для первого в отрасли оптического чиплета UCIe. Такой подход позволяет улучшить пропускную способность ИИ-инфраструктуры, снизив задержки и энергозатраты. Важно, что эта технология уже применяется в реальных проектах и демонстрирует практическую пользу. Ещё одним важным событием стало обновление линейки автомобильных решений Bosch, представленных на Auto Shanghai. Разработка нового радарного чипа проводилась совместно с GF, использующей те же 22FDX, что подтверждает надёжность и эффективность технологии.

