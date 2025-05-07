Монитор создан для киберспортсменов и предлагает высокую частоту обновления экрана

Компания Philips представила новый игровой монитор серии Evnia - модель 25M2N5200U. Устройство разработано специально для участников киберспортивных соревнований, обещая высокую скорость реакции, чёткость изображения и комфорт при длительной игре. Его выпуск запланирован на середину мая 2025 года.

Новинка получила 24.5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и поддержкой частоты обновления до 390 Гц в режиме оверклока. Базовая частота составляет 360 Гц, время отклика - до 1 мс GtG. Также используется технология Smart MBR, снижающая размытость изображения до 0.3 мс.

Для улучшения видимости в тёмных сценах добавлен Stark ShadowBoost, позволяющий регулировать контрастность и насыщенность цветов в трёх режимах. Модель оснащена функцией SmartContrast, которая автоматически корректирует яркость и оттенки, чтобы добиться более глубокого воспроизведения картинки. Дополнительно доступны LowBlue и Flicker-Free - технологии, снижающие нагрузку на глаза во время долгих сессий.

Монитор предлагает множество вариантов подключения: два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB-хаб и аудиовыход. Регулируемая подставка позволяет изменять угол наклона, поворачивать и наклонять экран, чтобы каждый пользователь мог настроить монитор под себя.