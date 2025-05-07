Обновление распространяется на версии Home и Pro, но может вызвать сложности у владельцев ПК с малым объёмом памяти

Компания Microsoft подтвердила, что релиз-версия Windows 11 24H2 начала финальную фазу внедрения. С 2 мая 2025 года обновление стало поступать на устройства пользователей по всему миру. Оно затрагивает как домашние, так и профессиональные версии системы. Обновление загружается в фоновом режиме, а установку можно отложить через настройки или выбрать момент вручную.



Новинка предлагает ряд функциональных доработок: улучшенный поиск в проводнике, таймер сосредоточенности в приложении "Часы", более гибкое управление окнами через Snap Layouts. Владельцы Copilot+ PC получат дополнительные ИИ-функции поэтапно - сначала в рамках программы Windows Insider, затем - в общей массе.

Однако не все пользователи смогут сразу принять обновление. Некоторые устройства, использующие старые драйвера Dirac Audio, sprotect.sys, Easy Anti-Cheat или технологии Intel Smart Sound, пока останутся без 24H2-обновления. Также возможны временные проблемы с программами, зависящими от обоев и камер. Эти нюансы будут исправлены в следующих патчах.

Для тех, кто сталкивается с недостатком места на диске, предусмотрен четырёхнедельный срок для подготовки. Если этого мало, можно использовать командную строку или групповые политики для полной блокировки обновления. Компания также предоставила список известных проблем и информацию о том, какие устройства могут быть затронуты.

В случае возникновения трудностей с установкой, пользователи могут обратиться к инструментам поддержки Microsoft - через приложение "Помощь" или официальный сайт. А IT-администраторам доступен API Windows Update в Microsoft Graph для контроля состояния систем внутри корпоративной сети.