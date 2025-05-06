Новый апдейт добавил поддержку модов, текстурных пакетов и оптимизаций

Группа разработчиков, создавшая неофициальный порт The Legend of Zelda: Majora's Mask на ПК под названием Zelda 64: Recompiled, выпустила обновление 1.2.0, которое приносит значительные изменения в функционал и доступность проекта.

Среди ключевых новшеств - возможность устанавливать моды прямо из меню запуска. Игрокам доступны два способа: перетаскивание файла на окно игры или использование кнопки Install Mods перед началом сессии. Для этого предусмотрен специальный раздел на Thunderstore, где можно найти совместимые дополнения. Также появилась поддержка текстурных пакетов, которые интегрируются аналогично модам и позволяют улучшить визуальное оформление.

Версия стала доступна на macOS благодаря внедрению Metal-рендера. Это делает игру возможной к запуску на большем количестве устройств. Кроме того, разработчики заявили о внедрении графических оптимизаций, что положительно скажется на слабых видеокартах. Также были проведены работы над интерфейсом - его внешний вид и функциональность стали удобнее.

Zelda 64: Recompiled - это второй по счёту независимый порт оригинальной Majora's Mask на персональные компьютеры. Первым таким проектом стал 2Ship2Harkinian, который тоже поддерживает модификации. Теперь пользователи могут выбрать между двумя решениями, основываясь на своих предпочтениях и технической базе.