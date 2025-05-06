Демоверсия проекта стала доступна бесплатно после первоначальной платной фазы

Фанатский ремейк игры Dino Crisis 2, созданный в Unreal Engine 5 одним разработчиком — Стефано Кагнани, — вышел в свободный доступ. Ранее демоверсия распространялась за плату, но теперь автор решил открыть её для всех желающих. Это позволяет игрокам познакомиться с адаптацией оригинальной игры в новом стиле и почувствовать, как мог бы выглядеть официальный релиз.

В отличие от оригинала с его фиксированными ракурсами камеры, фанатская версия перешла к динамичному виду от третьего лица, как это сделано в современных ремейках Resident Evil. В рамках демонстрационного запуска можно пройти часть уровней, собирать предметы, решать головоломки и сталкиваться с доисторическими хищниками. Общий игровой процесс занимает около часа, что даёт достаточно полное представление о направлении, в котором развивается проект. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Несмотря на то что анимации пока не самые плавные, а модель главной героини Regina вызывает вопросы по части реализации, стоит учитывать, что работа ведётся в одиночку. Это делает результат особенно впечатляющим, учитывая ограниченные ресурсы независимого творца.