Сотрудничество с Boston Dynamics ускоряет автоматизацию сборки автомобилей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил о планах использовать человекоподобных роботов Atlas от Boston Dynamics на новом заводе в штате Джорджия. Это решение связано с расширением производства и стремлением повысить эффективность за счёт автоматизации. На предприятии планируется выпускать до 300 000 электромобилей и гибридных моделей ежегодно. Ранее компания уже применяла четырёхногих роботов Spot для инспекции помещений и контроля качества, но использование Atlas - это новый этап. Эти роботы способны двигаться как люди, преодолевать сложные участки и выполнять задачи в условиях, где традиционная автоматика не справляется. Хотя точное количество устройств и их функции пока не раскрыты, сама перспектива их внедрения говорит о серьёзном сдвиге в сторону роботизации.

В 2021 году Hyundai выкупила Boston Dynamics у SoftBank, что дало толчок развитию партнёрства. По последним данным, автопроизводитель заказал десятки тысяч роботов, что подчёркивает важность направления.

Новый завод стал частью масштабного инвестиционного проекта компании в размере $21 млрд, из которых $6 млрд направлены на автоматизацию и развитие технологий. Это позволит увеличить годовые мощности в США до 1.2 миллиона автомобилей против нынешних 700 000 единиц.

Однако такой подход может повлиять на занятость: роботы призваны снизить нагрузку на сотрудников и помочь в решении кадровых проблем. В то же время это указывает на постепенное вытеснение человека из ряда операций.