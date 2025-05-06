Новинка предлагает разные условия поддержки для моделей с 4 и 8 ГБ RAM

Перед официальным анонсом Motorola Moto G56 в Сети появились подробности о технических характеристиках и условиях программной поддержки. По данным утечки, опубликованной Evan Blass на платформе X, устройство будет доступно в двух вариантах по объёму оперативной памяти - 4 ГБ и 8 ГБ. При этом продолжительность получения обновлений системы зависит от выбранной комплектации.

Версия со 128 ГБ или 256 ГБ накопителя и 4 ГБ оперативной памяти рассчитана на один год обновлений Android и три года регулярных исправлений безопасности. В то же время модель с 8 ГБ RAM получит уже два года обновлений ОС и четыре года защищённости. Это делает её более выгодным выбором для тех, кто планирует использовать смартфон дольше стандартного срока. Технические данные устройства также известны. Экран диагональю 6.72 дюйма имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 1000 нит и защиту Gorilla Glass 7i. Основная камера остаётся без изменений - это двойной блок на 50 МП и сверхширокоугольный модуль на 8 МП. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 32 МП. Батарея увеличена до 5200 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Кроме того, новинка оснащена стереодинамиками, двумя микрофонами, сканером отпечатков пальцев, ThinkShield-защитой, Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6. Также упоминается высокая степень защиты от воды и пыли - IP68 и IP69 - и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.

Смартфон будет выпускаться в четырёх цветах: Pantone Black Oyster, Gray Mits, Dazzling Blue и Dill. Варианты компоновки предусматривают одиночный SIM-слот с MicroSD, гибридный слот или вариант с eSIM.

Это решение Motorola вызвало интерес у пользователей, так как ранее различие в поддержке касалось только функций, но не самого ПО. Теперь бренд делает акцент на том, что модели с большим объёмом RAM будут считаться приоритетными в плане обслуживания. Как рынок воспримет такое разделение, станет понятно после старта продаж.