Перед официальным анонсом Motorola Moto G56 в Сети появились подробности о технических характеристиках и условиях программной поддержки. По данным утечки, опубликованной Evan Blass на платформе X, устройство будет доступно в двух вариантах по объёму оперативной памяти - 4 ГБ и 8 ГБ. При этом продолжительность получения обновлений системы зависит от выбранной комплектации.
Версия со 128 ГБ или 256 ГБ накопителя и 4 ГБ оперативной памяти рассчитана на один год обновлений Android и три года регулярных исправлений безопасности. В то же время модель с 8 ГБ RAM получит уже два года обновлений ОС и четыре года защищённости. Это делает её более выгодным выбором для тех, кто планирует использовать смартфон дольше стандартного срока.Технические данные устройства также известны. Экран диагональю 6.72 дюйма имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость 1000 нит и защиту Gorilla Glass 7i. Основная камера остаётся без изменений - это двойной блок на 50 МП и сверхширокоугольный модуль на 8 МП. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 32 МП. Батарея увеличена до 5200 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.Кроме того, новинка оснащена стереодинамиками, двумя микрофонами, сканером отпечатков пальцев, ThinkShield-защитой, Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6. Также упоминается высокая степень защиты от воды и пыли - IP68 и IP69 - и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.
Смартфон будет выпускаться в четырёх цветах: Pantone Black Oyster, Gray Mits, Dazzling Blue и Dill. Варианты компоновки предусматривают одиночный SIM-слот с MicroSD, гибридный слот или вариант с eSIM.
Это решение Motorola вызвало интерес у пользователей, так как ранее различие в поддержке касалось только функций, но не самого ПО. Теперь бренд делает акцент на том, что модели с большим объёмом RAM будут считаться приоритетными в плане обслуживания. Как рынок воспримет такое разделение, станет понятно после старта продаж.