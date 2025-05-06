Ёмкость батареи Galaxy Z Flip 7 приблизится к показателю старшей модели

Согласно данным, появившимся на сертификационной платформе UL Demko и опубликованным The Tech Outlook, в преддверии анонса новых складных смартфонов Samsung - Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 - стали известны их предполагаемые характеристики по части аккумуляторов.

Galaxy Z Fold 7, как ожидается, будет использовать две батареи с ёмкостями 2126 мА·ч и 2146 мА·ч. В сумме это даёт 4272 мА·ч, что в маркетинговых целях округлят до 4400 мА·ч. Таким образом, компания не планирует повышать этот показатель уже несколько лет: начиная с Z Fold 3, объединённая ёмкость остаётся практически неизменной.

В свою очередь Galaxy Z Flip 7, по информации источника, комплектуется двумя элементами по 1189 мА·ч и 2985 мА·ч. Общая ёмкость составит 4174 мА·ч, или 4300 мА·ч с учётом маркетингового округления. Это лишь на 100 мА·ч меньше, чем у крупного собрата, что делает его более автономным по сравнению с предыдущим поколением (4000 мА·ч у Z Flip 6).

Интересно, что линейка Z Flip продолжает год за годом получать увеличенную батарею, тогда как у Z Fold, несмотря на большие габариты, показатель остаётся прежним. Такое распределение вызывает вопросы, особенно если учитывать тенденцию к росту энергопотребления современных процессоров и высоких требований от программного обеспечения.