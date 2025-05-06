Новый монитор от AOC предлагает высокую производительность без излишней стилизации

Компания AOC официально анонсировала новый игровой монитор - модель Q27G4K. Устройство получило 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением QHD (2560x1440) и рекордной для массовых решений частотой обновления 400 Гц.

Монитор позиционируется как решение без лишних акцентов в дизайне. Здесь отсутствует RGB-подсветка и футуристические подставки, что делает устройство минималистичным внешне. Однако технические параметры выглядят внушительно: 100% охват sRGB, 95% DCI-P3, яркость до 450 нит в пиковые моменты и поддержка HDR400. Динамический контраст заявлен на уровне 8 000 000:1, а типичное значение - 1000:1.

Для удобства использования предусмотрены регулировка высоты до 130 мм, поворот, наклон и возможность установки на VESA-крепление. В портах есть DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 с поддержкой DSC, что позволяет использовать максимальную частоту кадров. Также в наличии разъём для наушников, однако встроенных динамиков нет.

Время отклика составляет 1 мс GtG и 0.3 мс MPRT, что гарантирует минимальные артефакты при быстром движении. Поддерживается технология FreeSync и Adaptive Sync, а также функции, улучшающие видимость в темных сценах и снижающие эффект размытия движения.

Стоит отметить, что точная стоимость и доступность устройства пока не раскрыты. Ожидается, что компания объявит эти данные в ближайшее время.