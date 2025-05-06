Повышение объёма памяти затронет только старшие модели, если верить последним данным

Согласно информации от ETNews и подтверждению от инсайдера @Jukanlosreve, Apple планирует впервые ввести опцию с 12 ГБ оперативной памяти в линейке iPhone 17. Однако эта возможность будет доступна только в моделях Pro и Pro Max. Базовые версии устройства, включая iPhone 17 и Air, останутся с 8 ГБ, если не возникнет проблем с цепочками поставок, как предупреждал аналитик Мин-Чи Кво.



По данным источника, Samsung получит 70% заказов на производство новых чипов памяти. Это укрепляет позиции южнокорейской компании как одного из ключевых партнёров Apple, особенно после долгого сотрудничества в сфере OLED-панелей. Оставшиеся 30% заказов распределятся между SK Hynix и Micron, что даёт Apple больше возможностей для переговоров и контроля над ценами. Повышение объёма памяти оценивается как более чем на 50% дороже стандартного варианта, поэтому наличие нескольких поставщиков играет на руку производителю.

В связи с увеличением сложности производства, Samsung может привлечь Electro-Mechanics для помощи в выпуске компонентов. SK Hynix, в свою очередь, якобы сотрудничает с LG Innotek, а Micron — с японской Shinko Electric. Эти действия направлены на обеспечение стабильных поставок, необходимых для масштабного производства.

Хотя ранее ходили слухи о том, что вся серия iPhone 17 получит 12 ГБ памяти, последние данные указывают на ограничения, связанные с поставками. Таким образом, пока рано говорить о полном переходе на новый уровень оснащения. Всё зависит от стабильности производства и спроса. Когда точные условия станут яснее, можно будет судить о дальнейших изменениях в планах Apple.