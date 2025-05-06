Крупнейшие технологические компании мира стремятся использовать новое поколение чипов от TSMC

Тайваньская компания TSMC сообщила о необычайно высоком интересе к своему 2-нанометровому производственному процессу. По данным СМИ, ещё до начала массового выпуска объём заказов на этот техпроцесс превысил показатели предыдущих поколений, включая 3 нм. Это может сделать N2 одним из самых популярных техпроцессов в истории компании.



Новый этап развития полупроводниковой индустрии связан с внедрением транзисторов типа GAAFET (gate-all-around), выполненных по технологии nanosheet. Такой подход позволяет гибко настраивать баланс между энергоэффективностью и производительностью, что делает его особенно привлекательным для мобильных устройств и мощных GPU. По сравнению с улучшенной версией 3-нм техпроцесса N3E, 2 нм обещают прирост скорости на 10-15%, что выглядит внушительно.

Среди крупнейших клиентов — Apple, которая, как ожидается, использует N2 для своих будущих iPhone 18. Также к числу первых обратились NVIDIA и AMD: первая займётся графическими чипами для AI-устройств, вторая же планирует выпускать на этом техпроцессе процессоры серии Zen 6 Venice. Это даёт основание говорить о том, что 2 нм станет ключевой платформой для разработки флагманских компонентов в следующем поколении техники.

Интересен и тот факт, что новый техпроцесс уже на начальном этапе достиг уровня плотности дефектов, сравнимого с более зрелыми 3- и 5-нм решениями. Это указывает на быстрое освоение технологии и готовность к масштабированию производства. Ожидается, что массовое изготовление стартует ко второй половине 2025 года.

В условиях роста спроса со стороны ведущих IT-гигантов, таких как Apple, NVIDIA и AMD, у TSMC нет проблем с загрузкой мощностей. Более того, в первые месяцы после запуска возможен дефицит, так как объёмы производства будут пока ограничены.