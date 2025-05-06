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ddr22
Apple может поднять цены на свою продукцию в США из-за новых торговых пошлин
Компания предупредила инвесторов о возможных последствиях торговой напряжённости

В отчёте, представленном Apple в форме 10-Q для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания официально заявила о рисках, связанных с действующими и потенциальными торговыми тарифами. В условиях, когда большая часть продукции Apple собирается в Китае, корпорация особенно уязвима к изменениям в политике США и ответным мерам со стороны других стран.
В документе указывается, что тарифы могут привести к серьёзным сбоям в цепочке поставок, повлиять на доступность компонентов, включая редкоземельные материалы, а также увеличить себестоимость устройств. Это, в свою очередь, может вынудить компанию повысить цены на свои устройства или сократить объём прибыли. В тексте также говорится, что Apple рассматривает возможность пересмотра поставщиков, изменений в логистике и даже прекращения продажи отдельных продуктов, если обстановка ухудшится.После публикации финансовых результатов акции компании упали почти на 6.5%, что говорит о тревожном отношении инвесторов к текущей ситуации. Ранее Apple не раскрывала своих планов по диверсификации производства вне Китая, что добавило неопределённости.

Среди возможных мер реагирования - перераспределение производственных мощностей, работа с новыми поставщиками и корректировка ценовой политики. Однако все эти шаги потребуют времени и ресурсов, что неизбежно скажется на итоговой стоимости устройств для конечного покупателя.

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