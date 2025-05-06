Запрет распространяется даже на предзаказы, ранее размещённые партнёрами компании

Несмотря на то, что NVIDIA специально доработала видеокарту RTX 5090D для соответствия экспортным ограничениям США, поставки устройства в Китай всё же были остановлены. Как сообщают источники, в том числе китайский ресурс Gate Vision Convergence, во втором квартале этого года не будет ни новых партий, ни выполнения старых заказов на чипы GB202 для сборки этих GPU.

Ранее компания уже предупреждала своих партнёров из числа AIC (третьих производителей), что может временно приостановить отгрузку компонентов. Теперь эти опасения подтвердились. Все незавершённые заказы на чипы и память GDDR7 для последующей установки на платы также отменены. Это фактически эквивалентно полному запрету на продажи модели в Китае до конца июня.

RTX 5090D была создана как модифицированная версия обычной RTX 5090 с программными ограничениями на использование в задачах искусственного интеллекта. Такие меры позволяли законно продавать её в Китае, где действуют жёсткие правила импорта высокотехнологичных компонентов. Однако теперь, судя по всему, даже это решение больше не работает, и доступ к GPU закрыт.