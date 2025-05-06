В сети появились подробности о структуре процессора Intel следующего поколения

В Сеть попали фотографии разобранного процессора Intel Arrow Lake, на которых видно внутреннюю структуру чипа. Изображения были опубликованы каналом HighYield, где также добавили пояснительные аннотации. Это позволило лучше понять, как именно устроен новый CPU и какие технологические решения в нём применяются.



Процессор имеет чиплетную конструкцию, состоящую из четырёх отдельных блоков, которые установлены на общей подложке с использованием 22-нм FinFET.

Один из блоков — вычислительный тайл (compute tile) площадью 117.24 мм², произведённый по технологическим нормам N3B компании TSMC. Этот тайл отвечает за выполнение вычислительных задач.

Рядом с ним находится системный тайл (SoC tile) площадью 86.65 мм², созданный по нормам N6. Он отвечает за мультимедийные функции, вывод изображения и поддержку памяти DDR5.

Ниже располагается графический тайл с четырьмя Xe-ядрами и модулем Arc Alchemist, а также I/O-чип площадью 24.48 мм², содержащий контроллеры Thunderbolt 4, PCIe и другие интерфейсы.

Отличительной чертой новой конструкции является перестановка ядер. В процессоре Arrow Lake высокопроизводительные P-ядра расположены по краям кристалла, а внутри находятся энергоэффективные E-ядра. Каждая группа E-ядер снабжена 3 МБ локального L2-кэша, а вся система объединена общим кольцевым L3-кэшем емкостью 36 МБ. Такой подход должен обеспечить более равномерное распределение нагрузки и, как следствие, повышение производительности при выполнении фоновых задач.

Кроме того, инженеры Intel стали использовать технологии сторонних производителей. В процессе создания процессора Arrow Lake они полностью отказались от собственного техпроцесса 20A, предпочтя решения TSMC. Это делает Arrow Lake первым настольным процессором компании, который был создан почти полностью на внешних производственных мощностях.

На программном уровне Intel представила новые профили IPO, которые автоматически оптимизируют параметры памяти и процессора, чтобы повысить производительность без нарушения условий гарантии. Также можно активировать режим 200S Boost, обновив BIOS. Однако эффективность этого режима напрямую зависит от скорости оперативной памяти: с обычными модулями эффект будет минимальным.