Обновление добавило новый миссиональный контент и улучшило доступность для игроков

Команда разработчиков Prophecy Team обновила игру Deadzone Rogue в рамках Early Access, внедрив долгожданный режим одиночной игры без необходимости постоянного подключения к сети. Эта функция стала самым популярным запросом сообщества и теперь доступна в новом патче.

Режим позволяет проходить сюжетные миссии автономно, что делает игру удобнее для пользователей, находящихся вне сети. Команда отмечает, что изменения затронули внутренние системы, но после тестирования стабильность работы достигнута. При этом кооперативный режим по-прежнему требует подключения к интернету для полноценного взаимодействия между игроками.

В игре также появилась новая миссия — Uniform Chaos II. Она продолжает концепцию предыдущего задания, предлагая игрокам бороться с волнами случайных противников одного типа в каждом помещении. Уровень сложности и разнообразие врагов выросли, что сделает процесс игры ещё более уникальным. Миссия расположена во втором районе и ориентирована на опытных пользователей, желающих испытать себя в новых условиях.

С момента запуска команда активно работает над улучшением продукта, выпуская обновления почти ежедневно. За короткое время игра уже собрала около 100 тысяч игроков, что говорит о высоком интересе к проекту.