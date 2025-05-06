Новый трейлер демонстрирует возможности мехов и предстоящие вызовы в сиквеле

Компания Marvelous Games представила первый из серии трейлеров, раскрывающих игровую механику проекта Daemon X Machina: Titanic Scion. Эта экшен-игра с элементами научной фантастики выйдет 5 сентября 2025 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam.

Серия видеообзоров призвана познакомить игроков с основами управления, системой вооружений и тактикой ведения боя. В центре событий - мехи под названием Arsenal, которые можно оснащать различными видами оружия. Каждый тип вооружения не только увеличивает урон, но и даёт дополнительные преимущества на поле боя, что особенно важно в условиях жёсткой конкуренции с гигантскими противниками.

Игра переносит пользователя в мрачный мир будущего, где человечество ведёт борьбу против сил Axiom. Игроку предстоит стать частью отряда Reclaimers, чтобы принять участие в этой эпической схватке. Создателем проекта выступил Кэничиро Цукуда, а дизайн мехов разрабатывал Шодзи Кавамори, известный своими работами над культовыми киберпанковскими вселенными.

Трейлер также демонстрирует динамичные сражения и гигантских боссов, с которыми предстоит сразиться. Это даёт понимание того, как будут выглядеть ключевые моменты игры и какие испытания ожидают пользователей. В рамках подготовки к релизу студия запустила временную акцию - оригинальная игра DAEMON X MACHINA доступна со скидкой 80% (за $9.99) до 12 мая. Это позволяет новым игрокам окунуться в серию перед выходом сиквела.