Акция ко Дню звёздных войн даёт шанс получить топовый GPU бесплатно

Получить видеокарту GeForce RTX 5090 по рекомендованной цене всё ещё крайне сложно, несмотря на три месяца с момента анонса. В условиях дефицита и завышенных цен на вторичном рынке возможность выиграть устройство выглядит особенно привлекательно. Именно это и предлагает Nvidia в рамках акции ко Дню Звёздных войн.

В рамках мероприятия компания раздаёт две графические карты: одну в тематике Star Wars, а другую - в стиле Star Trek. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выбрать между франшизами и опубликовать свой выбор в социальных сетях с хештегом #RTXOn. Основная активность проходит в X (бывший Twitter), но возможность участвовать доступна также через Facebook, Instagram и TikTok.

Разыгрываются устройства среди совершеннолетних жителей большинства стран мира. На официальной странице Nvidia опубликованы правила участия, где указаны сроки - последний день для регистрации заявок 6 мая в 17:00 по времени Тихоокеанского побережья. Участникам разрешено подавать только по одному варианту. Имена победителей будут объявлены позднее, их можно будет проверить на специальной странице компании.

Такой подход позволяет бренду не только продвигать продукт, но и вовлекать сообщество в интерактивную кампанию. Для многих геймеров это отличный шанс получить желаемое без дополнительных затрат. Однако, учитывая высокий спрос на RTX 5090, конкуренция за каждый экземпляр остаётся серьёзной.