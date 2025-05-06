Новые часы Tudor представляют собой уникальное сочетание стиля дайверских хронографов и элементов автоспорта, дополненных увеличенным запасом хода.

Компания Tudor официально представила новую ограниченную серию часов - Black Bay Chrono Carbon 25, созданную при поддержке гоночной команды Visa Cash App Racing Bulls. Модель отличается уникальным дизайном, сочетающим морские и гоночные мотивы, а также улучшенными техническими характеристиками.



Часы выполнены в корпусе диаметром 42 мм из углеволокна, что делает его немного шире стандартной версии Black Bay Chrono — на 1 мм. Лицевая панель украшена интегрированным тахиметром, а задняя крышка изготовлена из титана с покрытием PVD и дополнена гравировкой автомобиля F1-2025 этой же команды. Внутри установлен проверенный механизм MT5813 с колонным колесом и балансовой пружиной из кремния, работающий на частоте 4 Гц и обеспечивающий запас хода до 70 часов.

Циферблат получил бело-синюю расцветку, повторяющую фирменные цвета команды. Он имеет матовую текстуру, светящиеся стрелки и мини-счётчики хронографа на отметках 3 и 9 часов в виде шахматного орнамента. Дата вынесена на 6 часов. Корпус обладает водонепроницаемостью до 200 метров, что соответствует требованиям профессиональных дайверских моделей.

Тираж составит всего 2025 экземпляров, цена установлена на уровне $7 575. В комплекте поставляется ремешок, сочетающий кожу и резину, с окончаниями из углеродного волокна.