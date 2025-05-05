Глава CI Games Марек Тыминьский подверг сомнению популярные представления о предпочтениях игроков

Генеральный директор студии CI Games, создателя игры Lords of the Fallen, Марек Тыминьский высказался о так называемой "современной игровой аудитории". В своём микроблоге на платформе X он заявил, что концепция этой самой аудитории является мифом. По его словам, данные, которыми он располагает, якобы это подтверждают. Он также добавил, что ориентироваться в разработке на этот вымышленный портрет - путь к провалу.

Это не первый случай, когда Тыминьский делится подобными взглядами. Ранее он неоднократно заявлял, что современные видеоигры стали слишком политизированными и что такое направление негативно сказывается на индустрии. Студия уже официально заявила, что больше не будет внедрять элементы, связанные с DEI (разнообразием, инклюзией и справедливостью) в свои проекты.

В своих постах глава компании также ссылается на опросы, которые проводит в социальных сетях. Например, он предлагает пользователям выбрать между классическими вариантами пола персонажа или же отказаться от них вовсе, предлагая тем самым вызов текущим трендам игровой индустрии.

Однако никаких конкретных данных или исследований, подкрепляющих его утверждения, Тыминьский не предоставляет. Его слова остаются в рамках личной позиции, которая, тем не менее, вызывает широкую дискуссию как среди фанатов, так и в профессиональном сообществе.

Такое поведение ставит под вопрос отношение студии к современным тенденциям в геймдеве. При этом важно помнить, что CI Games продолжает развивать свой последний релиз, который получил положительные отзывы после масштабного обновления 2.0. Тем не менее, руководство компании явно делает ставку на более традиционное видение игрового процесса и контента, отвергая подходы, популярные в последние годы.