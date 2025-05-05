Новое поколение складного iPhone должно исправить недостатки первой версии

Компания Apple остаётся одним из последних игроков на рынке складных смартфонов. В то время как Samsung, Xiaomi и Huawei уже давно предлагают зрелые решения в этом форм-факторе, фанаты iPhone всё же продолжают проявлять интерес к продуктам компании, несмотря на запоздалое появление на этом сегменте рынка.

Согласно информации от аналитика Мин-Чи Куо, второй вариант складного iPhone - iPhone Fold 2 - может выйти во второй половине 2027 года. Это устройство станет улучшенной версией первого поколения, которое, как ожидается, будет представлено в сентябре следующего года. Новинка должна получить конструктивные доработки, направленные на повышение надёжности и удобства использования, особенно в части дисплея и корпуса. Одним из ключевых моментов для улучшений станет уменьшение заметности линии сгиба, что является общей проблемой всех гибких устройств.

По словам Куо, выпуск складного смартфона совпадёт с 20-летием серии iPhone. В рамках юбилейного анонса, помимо второго поколения iPhone Fold, может быть представлен особый вариант топовой модели, который получит радикальный редизайн, возможно, без рамок вокруг экрана, наподобие того, как это было сделано в iPhone X.

Ранее также поступали сообщения от журналиста Блумберга Марка Гурмана, согласно которым в 2027 году компания планирует показать "прорывную" версию iPhone Pro, которая станет центральным событием юбилейного года. Такая стратегия позволит Apple не только обновить основную линейку, но и закрепиться в категории складных устройств, где она пока отстаёт от конкурентов.

Также известно, что обычные модели iPhone будут выпускаться в разное время: более доступные версии могут появиться весной, а премиальные - осенью. Это поможет равномерно распределить внимание к новинкам и избежать внутренней конкуренции между своими же продуктами.