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ddr22
Apple планирует выпустить iPhone 19 Air с увеличенным экраном во второй половине 2027 года
Похоже, что расширение линейки «Air» — это часть общей стратегии Apple по расширению ассортимента в ответ на усиление конкуренции.

Согласно новым предположениям аналитика Мин-Чи Куо, компания Apple планирует расширять линейку iPhone, внедряя новые форматы устройств и изменяя график их запусков. В 2027 году свет увидит iPhone 19 Air - следующее поколение тонких смартфонов, которое, как ожидается, получит более крупный дисплей по сравнению с предыдущим вариантом - iPhone 18 Slim.
По замыслу Apple, новый смартфон будет занимать нишу между бюджетными и премиальными моделями, предлагая облегчённую конструкцию и современный дизайн. Хотя точные размеры пока не названы, известно, что экран будет больше, чем у предшественника, что должно сделать его ещё ближе к флагманским версиям серии Pro.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Air, который выйдет позже в этом году, получит диагональ 6.6 дюйма, чтобы избежать деформации корпуса при использовании.

В планах компании также переход к стратегии разнесённых во времени анонсов. Дорогие модели будут выходить осенью, а более доступные - весной. Такой подход позволяет поддерживать интерес к продуктам круглый год и лучше контролировать спрос. Эта тактика уже была упомянута изданием The Information и, судя по всему, станет стандартом для будущих поколений iPhone.

Помимо традиционных серий, Apple работает над складными смартфонами. По данным инсайдера, второе поколение гибких устройств может быть представлено в том же 2027 году, что и iPhone 19 Air. Также есть намёки на особую юбилейную версию, приуроченную к двадцатилетию линейки.

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