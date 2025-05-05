Samsung может вернуться к использованию своих процессоров Exynos в Galaxy S26, в том числе в Европе

Инсайдер под ником Jukanlosreve сообщил о возможном возвращении Samsung к использованию собственных процессоров Exynos в линейке Galaxy S26. По его данным, новая серия смартфонов может оснащаться чипом Exynos 2600, который будет доступен преимущественно на европейском рынке.

Это решение объясняется тем, что текущий уровень выхода годных чипов Exynos 2600 остаётся низким - менее 40%. Для массового выпуска требуется показатель от 70 до 80%, поэтому полностью перейти на собственный процессор компания пока не сможет. В прошлом году Samsung отказалась от Exynos 2500 в пользу Snapdragon 8 Elite из-за аналогичных проблем, что привело к убыткам дочернего подразделения System LSI на $400 миллионов. По информации источника, Exynos 2600 изготовлен по 2-нанометровому техпроцессу с применением технологии Gate-All-Around. Однако он всё ещё уступает Snapdragon по производительности. Такой разрыв между вариантами с разными процессорами наблюдается в серии Galaxy не первый год, но в условиях улучшающегося производства и планов на дальнейшее развитие технологий, Samsung, скорее всего, продолжит выпуск моделей с собственными чипами.

Ранее компания предлагала модели с Exynos в определённых регионах, например, в Европе или Южной Корее, тогда как США и Китай получали устройства с Snapdragon. Если тенденция сохранится, то в следующем году именно такая схема будет применена снова - Galaxy S26 с Exynos 2600 могут появиться в Европе, а остальные рынки получат Snapdragon-версии.