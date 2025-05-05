Доступный мини-ПК с поддержкой внешних видеокарт

Компания Chatreey представила новый компактный компьютер — Chatreey AN4. Устройство построено на базе процессора Ryzen 7 8845HS от AMD, который относится к топовому ряду серии Hawk Point. Это обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах и даже в современных играх.

В основе новинки лежит встроенная графика Radeon 780M, которая позволяет запускать большинство AAA-проектов в разрешении 1080p при низких и средних настройках графики. Для дополнительного ускорения в системе предусмотрен порт USB4, через который можно подключить внешнюю видеокарту, например, GMKtec AD-GP1. Хотя OCuLink-интерфейс был бы предпочтительнее, его редко используют в устройствах такого ценового сегмента.

Среди других особенностей: поддержка беспроводных технологий WiFi 6 и Bluetooth 5.2, два слота для оперативной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц, а также два M.2-слота под NVMe-накопители. Для охлаждения применена двухвентиляторная система с использованием испарительной камеры.

Корпус выполнен из алюминия, имеет компактные размеры и небольшой вес. Порт USB4 также поддерживает питание до 100 Вт, что удобно для подключения ноутбуков или других устройств.

Базовая стоимость модели составляет $320.89 на AliExpress, что делает её одним из самых доступных вариантов на рынке мини-ПК с таким уровнем оснащения.