Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Lenovo Legion Tab Gen 4 получит чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 7600 мАч
Lenovo Legion Tab Gen 4 обещает до 14.8 часов автономной работы

Компания Lenovo раскрыла характеристики своего нового игрового планшета Legion Tab Gen 4. Устройство, которое в Китае выйдет под названием Legion Y700 уже 8 мая 2025 года, отличается увеличенным временем автономной работы и обновлённым дисплеем.
По данным тизера, опубликованного в Weibo, новинка способна воспроизводить видео на одном заряде до 14.8 часов. Такой результат был зафиксирован при тестировании с яркостью экрана 200 нит, разрешении Full HD и уровне громкости на отметке 7.

Экран Legion Tab Gen 4 стал заметно ярче - теперь он достигает 600 нит, что выше предыдущего поколения (500 нит). Также повысилось и разрешение: оно составляет 3040x1904 пикселей против 2560x1660 в прошлой версии.

Внутри установлен энергоэффективный процессор Snapdragon 8 Elite, а ёмкость аккумулятора увеличена с 6550 мА·ч до 7600 мА·ч. В совокупности это может позволить новому планшету показать даже лучшие результаты автономности, чем предшественник, несмотря на более высокие энергозатраты современных компонентов.

Стоит отметить, что у Legion Tab Gen 3 заявленное время работы составляло 16.06 часов, однако параметры тестирования (разрешение, яркость, уровень звука) тогда не уточнялись. Поэтому сравнение между поколениями пока остаётся условным.

Планшет также может использоваться как портативная игровая консоль, особенно если его установить в специальный аксессуар с рукоятками. Ранее компания намекнула на выпуск игрового девайса, который, по некоторым данным, может быть тем же самым устройством в новом форм-факторе.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#lenovo
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
9
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
13
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
4
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
1
Джейсон Шрайер: Rockstar перенесла релиз GTA 6 на май 2026 года во избежание жёсткой переработки
1
Casio представила линейку аксессуаров для демонстрации коллекций G-Shock
+
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
+
При вертикальной установке одной из видеокарт Gigabyte термогель начал покидать область нанесения
4
Журналист Снайдер: Перенос выхода GTA 6 связан с желанием Rockstar сделать игру "совершеннее"
+
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
Intel продемонстрировала водяное охлаждение процессоров мощностью до 1000 Вт
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Oblivion Remastered получила неофициальный патч 0.411.140.0 с исправлением сотен багов
4
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
1
AMD активно работает над улучшением трассировки лучей в будущих GPU архитектуры UDNA 5
3
Casio представила версию G-Shock DW-5600, посвящённую 10-летию барбершопа Mr. Brothers Cut Club
+
Новый мировой рекорд - оверклокер достиг 12 806 МТ/с с использованием памяти Corsair и МП ASRock
3
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+

Популярные статьи

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
13
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
44
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
41
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
33
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
14
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
10
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
16
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
3

Сейчас обсуждают

VRoman
18:07
Очень. А что? Если у тебя есть новая информация - делись!
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
Алексей Дрёмин
18:06
Лет через 5 допилят, тогда может быть и перейду, а пока эта сыромятина и даром не нужна
Microsoft признала проблему с обновлением до Windows 11 24H2 после установки апрельского апдейта
dimkahon
18:04
омг, чел, тебе делать что ли больше нечего? напиши про Киркорова лучше
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
VRoman
17:58
Пока что лучше ничего не придумали. У АМД аналогичная шина внутри одного кристалла (может более продвинутая, но о её свойствах подробностей нет). Сейчас на ней 8 ядер, а в северном сегменте недавно 16...
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
Владислав Балашов
17:56
"Для этого необходимо заключить с дилером предварительный договор", который они откажутся заключать и заставить их это сделать нельзя
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
Vergo
17:55
Дорогое это удовольствие - дополнительные защиты лепить. Себестоимость растет как не в себя. Их ведь, энтих ветряков, прям море. И если это стадо оборудовать защитами, тогда оплата издержек производст...
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
VRoman
17:51
А ты похоже из тех Интеловцев, кто выступает за переименование всего поколения (в духе Pentium 2/3) только из-за одной мелочи как изменение размера кэша ;-)
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
VRoman
17:47
А сделать возможность отключать солнечные панели и ветряки от инвёртеров в голову никому ни пришло на стадии дизайна электростанций, чтобы избежать перевыработки?
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
Эдуард Кузнецов
17:43
)
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
Сергей Булгаков
17:31
Демо версия)) рабочая как и все на чтение, а на запись х
Опубликована новая версия Thaiphoon Burner 16.0.0.4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем