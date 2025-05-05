Lenovo Legion Tab Gen 4 обещает до 14.8 часов автономной работы

Компания Lenovo раскрыла характеристики своего нового игрового планшета Legion Tab Gen 4. Устройство, которое в Китае выйдет под названием Legion Y700 уже 8 мая 2025 года, отличается увеличенным временем автономной работы и обновлённым дисплеем.

По данным тизера, опубликованного в Weibo, новинка способна воспроизводить видео на одном заряде до 14.8 часов. Такой результат был зафиксирован при тестировании с яркостью экрана 200 нит, разрешении Full HD и уровне громкости на отметке 7.

Экран Legion Tab Gen 4 стал заметно ярче - теперь он достигает 600 нит, что выше предыдущего поколения (500 нит). Также повысилось и разрешение: оно составляет 3040x1904 пикселей против 2560x1660 в прошлой версии.

Внутри установлен энергоэффективный процессор Snapdragon 8 Elite, а ёмкость аккумулятора увеличена с 6550 мА·ч до 7600 мА·ч. В совокупности это может позволить новому планшету показать даже лучшие результаты автономности, чем предшественник, несмотря на более высокие энергозатраты современных компонентов.

Стоит отметить, что у Legion Tab Gen 3 заявленное время работы составляло 16.06 часов, однако параметры тестирования (разрешение, яркость, уровень звука) тогда не уточнялись. Поэтому сравнение между поколениями пока остаётся условным.

Планшет также может использоваться как портативная игровая консоль, особенно если его установить в специальный аксессуар с рукоятками. Ранее компания намекнула на выпуск игрового девайса, который, по некоторым данным, может быть тем же самым устройством в новом форм-факторе.