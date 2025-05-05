Видеокарта ASUS ROG Astral RTX 5080 получит дизайн, вдохновлённый культурой Ближнего Востока

Компания ASUS продолжает развивать линейку видеокарт ROG Astral в специальном дизайнерском исполнении Dhahab. После появления флагманской модели RTX 5090 Dhahab стало известно о работе над младшей версией - ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab Core. Новинка выполнена на основе обычной версии RTX 5080 OC с воздушным охлаждением, но получила уникальное оформление, повторяющее внешний вид старшей модели.

Внешне видеокарта выделяется золотистыми элементами радиатора, включая алюминиевые пластины, защитный кожух и центральные заглушки вентиляторов. Тепловые трубки также выполнены в этом цвете. Вместо хромированных деталей в оформлении использованы оттенки сапфирово-синего металлика, что создаёт яркий контраст. Дополняет образ чёрная основа с узорами в виде золотой каллиграфии - деталь, напоминающая о традициях Ближнего Востока.

Назначение маркировки "Core" пока остаётся неясным. Возможно, это обозначает базовый уровень в серии Dhahab, где RTX 5080 будет служить точкой входа для желающих приобрести устройство в таком дизайне. Ранее оригинальная модель RTX 5090 Dhahab была представлена в ОАЭ ограниченным тиражом.