Обновление добавляет южные территории, новые подземелья и сотни заданий.

Команда разработчиков мода Tamriel Rebuilt представила обновление 25.05 под названием Grasping Fortune. Это крупнейшее дополнение к проекту за последние годы, которое расширяет игровой мир на юг, добавляя более 140 детально проработанных подземелий и свыше 270 новых миссий. Для поклонников оригинальной игры это стало шагом в сторону масштабного воссоздания провинции Морровинд в её классическом варианте.

Tamriel Rebuilt — это мод, который дополняет оригинал новыми регионами континента, ранее не вошедшими в базовую игру. На данный момент реализована чуть более чем половина территории, а последнее обновление охватывает значительную часть южных земель. В отличие от Project Tamriel, этот мод фокусируется именно на Тамриэле, не затрагивая другие провинции, такие как Сиродил или Элсвейр.

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Важно отметить, что для запуска Tamriel Rebuilt требуется отдельный пакет данных — Tamriel_Data, поскольку сам мод не содержит встроенных ресурсов. Это позволяет гибко управлять объёмом загрузки, но требует дополнительного внимания при установке. Проект остаётся одним из самых амбициозных среди пользовательских модификаций, создаваемых сообществом.

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