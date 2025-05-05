Новинка от GlowingPeketo, имеет новые фракции и уникальные диалоги с новыми заданиями, персонажами и погодой.

Пользовательский мод Atom’s Retribution 2 стал очередным крупным дополнением к классической RPG Fallout 4. Автор проекта, известный как GlowingPeketo, представил мод, который по объёму контента напоминает полноценное платное дополнение. В него вошли более 27 часов нового игрового процесса, свыше 30 основных заданий и около 10 побочных миссий.

Особое внимание уделено детализации: в моде появилось новое место под названием "The Ashen Wastes", где игроков ждут не только новые локации, но и уникальная система погоды, а также оригинальная музыка, усиливающая атмосферу постапокалипсиса. Также реализованы конфликты между фракциями — Institute, Brotherhood of Steel и Railroad получили расширенные сюжетные ветки.

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Мод значительно расширяет возможности игры. Добавлено восемь новых комплектующих для роботов и собственная система их улучшений. Появились три новых доступных к использованию вида оружия и более десяти эксклюзивных вариантов для участников фракций. Также мод предлагает двух новых спутников, которых можно взять в команду.

Кроме того, Atom’s Retribution 2 совместим с другими популярными модами, такими как Sim Settlements и Project Brazil (Mind Game).