Новинка получит похожий дизайн и упрощённую камеру по сравнению с основной моделью.

Компания Motorola готовится к запуску Moto Edge 60 и её младшей версии — Edge 60s на китайском рынке. Хотя оба устройства имеют схожий внешний вид с четырьмя изогнутыми гранями, одинаковый экран диагональю 6.7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, а также центральным вырезом под фронтальную камеру, различия между ними всё же есть. Оба телефона поддерживают защиту от пыли и воды (IP68 и IP69), оснащены аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч и зарядкой мощностью 68 Вт.

Отличия касаются камеры: Edge 60 имеет основной модуль на 50 МП, сверхширокоугольный объектив той же мощности и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. У Edge 60s вместо третьей камеры используется только 13-мегапиксельный широкоугольный модуль. Фронтальная камера здесь снижена до 32 МП против 50 МП у Edge 60.

Цветовая палитра также отличается: Edge 60 будет доступен в оттенках Green Grape Iced Tea и Blue Soda, тогда как Edge 60s предложат в вариантах Polar Rose, Glacier Mint и Misty Iris. Обе модели будут выпущены 8 мая, что делает Китай одной из первых стран, где они станут доступны.