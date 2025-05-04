Новинки включают дисплейный набор, одиночные и двойные подставки с фирменным дизайном

Компания Casio расширила ассортимент аксессуаров для владельцев часов G-Shock, выпустив специальные подставки и демонстрационные кейсы. Особое внимание уделено оформлению — все элементы выполнены в стиле бренда, с нанесением логотипа G-Shock и использованием качественных материалов.

Главной новинкой стал G-Shock Collection Display Set — металлический корпус с акриловыми деталями и логотипом «G» на торцах. Стоимость комплекта составляет $199, вес — 2490 граммов. Внутри предусмотрены три места для размещения часов, а прозрачная крышка позволяет не только показать экспонаты, но и заряжать их от света через солнечную панель. Модель сочетает прочность и стиль, что делает её привлекательной для коллекционеров.

Также доступны более компактные решения: одинарная подставка оценивается в $35, двойная — в $45. Они изготавливаются из акрила, стали и покрыты тканью из полиуретана и нейлона. Базовый вариант — пара С-образных подставок по $25 за набор. Эти модели подходят как начинающим любителям, так и тем, кто просто хочет красиво разместить пару экземпляров на рабочем столе или полке.

Для тех, кто только начинает собирать G-Shock, компания предлагает обратить внимание на аналоговые часы GMC-B2100ZE-1A чёрно-золотистого цвета, посвящённые 50-летию бренда, или цифровую модель GPRH1000-1 в классическом чёрном исполнении. А тем, кто ценит премиум-версии, стоит рассмотреть MRG-BF1000RG в оттенке болотного цвета, напоминающего окрас жабы Голиафа.



