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ddr22
Honor 400 может получить AMOLED-экран с яркостью 5000 нит и батарею на 5300 мАч
Новинка отличается компактными размерами и, возможно, будет дороже предыдущего поколения.

Согласно утечке от блога YTechB, в разработке Honor находится смартфон под названием Honor 400. Устройство получит 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 5000 нит, что на 1000 нит выше, чем у модели 300. Размеры аппарата составят 156.5 x 74.6 x 7.3 мм — это делает его чуть шире и толще по сравнению с текущим поколением.

В качестве процессора указана платформа Snapdragon 7 Gen 3, хотя есть слухи о возможном использовании более новой версии Snapdragon 7 Gen 4. Внешне задняя камера изменена: вместо выступающего модуля с двумя датчиками используется более простая конструкция, как показано на одном из рендеров в чёрном цвете. Также сообщается о наличии оттенка Gray/Gold, который может быть градиентным.

Ёмкость аккумулятора осталась на уровне 5300 мА·ч, что для 2025 года может оказаться недостаточным, особенно если экран будет часто работать на максимальной яркости. Для сравнения, предыдущий Honor 300 использует тот же объём батареи, но с менее требовательным дисплеем и железом.

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#honor 400
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