Новинка получит упрощённую конструкцию, включая отсутствие порта Surface Connect и ограниченные опции подключения

Roland Quandt опубликовал информацию о новом 2-в-1 устройстве Microsoft — обновлённой версии Surface Pro. По данным источника, модель будет оснащена 12-дюймовым дисплеем, что делает её заметно меньше текущего поколения. Габариты устройства составляют 274 x 190 x 7.8 мм, что указывает на компактный формат. Такой шаг напоминает возвращение к размерам экрана, использовавшегося в Surface Pro 3.

В отличие от предыдущих моделей, у Surface Pro 12 не будет порта Surface Connect. Подключение клавиатуры и других аксессуаров перейдёт на USB-C, хотя блок питания в комплекте поставляться не будет. Также в тексте говорится, что память теперь распаяна на плате, а в качестве основы используется чипсет Snapdragon X Plus. В зависимости от комплектации, объём оперативной памяти составит 16 ГБ, накопители будут доступны на 256 и 512 ГБ.

Судя по всему, это может быть версия с чипом Qualcomm X1P-42-100 вместо более мощного X1P-64-100, как в Surface Pro 11. Это говорит о том, что устройство ориентировано на повседневное использование, а не на высокую производительность. Также отсутствуют магниты, позволяющие устанавливать клавиатуру под углом, что ограничивает удобство работы при работе вне стола.

Точная стоимость пока не раскрыта, но если ранее представленная линейка Surface уже использует ARM-чипы и выпускается в разных вариациях, то Microsoft может сделать ставку на бюджетный вариант для пользователей, которым важна мобильность и автономность, а не максимальная мощность.