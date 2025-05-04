Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Microsoft готовит к выходу Surface Pro с 12-дюймовым экраном и ARM-чипом Snapdragon X Plus
Новинка получит упрощённую конструкцию, включая отсутствие порта Surface Connect и ограниченные опции подключения

Roland Quandt опубликовал информацию о новом 2-в-1 устройстве Microsoft — обновлённой версии Surface Pro. По данным источника, модель будет оснащена 12-дюймовым дисплеем, что делает её заметно меньше текущего поколения. Габариты устройства составляют 274 x 190 x 7.8 мм, что указывает на компактный формат. Такой шаг напоминает возвращение к размерам экрана, использовавшегося в Surface Pro 3.

В отличие от предыдущих моделей, у Surface Pro 12 не будет порта Surface Connect. Подключение клавиатуры и других аксессуаров перейдёт на USB-C, хотя блок питания в комплекте поставляться не будет. Также в тексте говорится, что память теперь распаяна на плате, а в качестве основы используется чипсет Snapdragon X Plus. В зависимости от комплектации, объём оперативной памяти составит 16 ГБ, накопители будут доступны на 256 и 512 ГБ.

Судя по всему, это может быть версия с чипом Qualcomm X1P-42-100 вместо более мощного X1P-64-100, как в Surface Pro 11. Это говорит о том, что устройство ориентировано на повседневное использование, а не на высокую производительность. Также отсутствуют магниты, позволяющие устанавливать клавиатуру под углом, что ограничивает удобство работы при работе вне стола.

Точная стоимость пока не раскрыта, но если ранее представленная линейка Surface уже использует ARM-чипы и выпускается в разных вариациях, то Microsoft может сделать ставку на бюджетный вариант для пользователей, которым важна мобильность и автономность, а не максимальная мощность.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
7
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
3
После рейдов на майнинг-фермы энергопотребление в Кувейте упало на 55%
+
Стали известны характеристик чипсета OnePlus Nord 5
1
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
3
Intel анонсирует игровой комплект для процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения
1
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
11
Oppo Reno 14 на Dimensity 8400 до 62 % быстрее своего предшественника в тесте Geekbench
+
One UI 7 уменьшает автономность Samsung Galaxy S24 и Fold 6
2
Акио Тойода: электромобили не так экологичны, как кажется
2
Half-Life 3 активно тестируется - сообщает инсайдер Тайлер МакВикер
+
Casio представила версию G-Shock DW-5600, посвящённую 10-летию барбершопа Mr. Brothers Cut Club
+
США начали производство противотанковых мин нового поколения XM204
2
MSI представила игровой ноутбук Titan 16 2025 с RTX 5070 и процессором Ultra 9-275HX
+
Перенос GTA 6 может оказаться ещё одним звеном цепочки всеобщего повышения цен на игры
1
Oblivion Remastered получила неофициальный патч 0.411.140.0 с исправлением сотен багов
4
Kiwi Ears представила наушники с семью драйверами и четырьмя технологиями звучания
1
Axios назвали Стивена Миллера главным кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности
+
Intel продемонстрировала водяное охлаждение процессоров мощностью до 1000 Вт
+
Испытания двигателей Starship завершились синей вспышкой
2

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
2
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
39
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
11
Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
6
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
123
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
64
Как Microsoft прячет проблемы Xbox за красивыми цифрами в финансовом отчете (итоги 2025)
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
8

Сейчас обсуждают

Мятный Леденец
19:48
твою фотку я нашёл где ты пу целуеш. и тебя найду скоро
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Pustotnik
19:46
Кстати Ю.Гагарин в космос полетел... Вы ещё про Аляску вспомните. У меня знакомый военный картограф эту границу делил, там обоюдный процесс, за каждый камень воевали, это было более 20 лет назад. Я ж...
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
Pustotnik
19:42
ЛГБТ аватар, ЛГБТ фотки.. ты чего не в рядах ВСУ, там столько "леденцов" тебя ждёт, сосать не пересосать...
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Roditch
19:40
В США так же как и в РФ существуют кредитные мошенники. Будем светоч демократии вычёркивать из списка цивилизованных или подождём? P.S. Тут кстати целый гайд запилили, можешь ознакомиться: https://sup...
Германия представила Virtus - дрон с вертикальным взлетом оснащенный ИИ
Иван Балуев
19:38
Китайцы и Сибирь скоро займут как ванга говорила, мы же земли не передаём свои)
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
Мятный Леденец
19:33
вата нашёл твою фото.
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
si-cat
19:30
"..самосиоятелтным мужчиной" - именно это и есть нужный ключ к успеху :)) "..В Москве у родителей на шее сидишь небось.." Ну не будем уточнять, на чём и где ты сидишь - после вышесказанного :))
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
Pustotnik
19:29
Куча переводчиков ставит длинное тире, ежедневно ими пользуюсь, и кавычки ставят, то нижние, то верхние... хтмл код там и прочее... Укроп что-ли? Причём тут "ваттные мозги"? Миг 25 культовая машина по...
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Мятный Леденец
19:25
чекнул старые блоги. он писал без нейронки)))))))))) отупела анлеша стал через нейро опусы прогонять(
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Eugen Klein
19:25
Ну спасибо, опять новую мать брать? Уж увольте в такие развлечения играть...
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем