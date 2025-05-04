Новинка получила схожий дизайн с Edge 60 и тройную камеру в стиле предыдущей версии

На днях, вскоре после анонса Moto Edge 60, в Сети появились изображения его преемника — Moto Edge 70. Рендеры опубликовал сайт Android Headlines, раскрыв внешний вид устройства, хотя технические характеристики пока остаются вне внимания. По данным источника, смартфон будет иметь слегка изогнутый экран по бокам и металлическую заднюю крышку с выступающим модулем камеры, аналогичным у предшественника.

Модель продемонстрирована в зелёном цвете, но ожидается, что производитель предложит и другие оттенки при запуске. Один из элементов рендера — дата на экране, указанная как четверг, 23 сентября. Хотя это может быть подсказкой касательно выхода, точная интерпретация вызывает вопросы: в 2025 году эта дата выпадает на вторник, а не на четверг, как показано. Это позволяет предположить, что информация всё ещё требует проверки.

По предварительным слухам, новинка может использовать процессор MediaTek Dimensity 7400, уже применённый в Razr 2025, и комплектацию с 12 ГБ оперативной памяти во всех вариантах. Также ожидается, что аппарат сохранит сенсоры камеры от Edge 60, что позволит снизить затраты на разработку и ускорить запуск.

Хотя точные сроки пока не названы, ранее Moto Edge 60 был представлен 24 апреля, что даёт основание полагать, что Edge 70 может появиться позже в этом году, возможно, в конце сентября. Однако стоит учитывать, что это лишь предположение, основанное на данных из утечки.



