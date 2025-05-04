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ddr22
Fujifilm X-Half получит 1-дюймовый сенсор от Sony, используемый в ZV-1 и RX100
Новинка станет компактной камерой с хорошими возможностями съёмки и видеозаписи

В сети появились новые сведения о Fujifilm X-Half — компактной камере, которая, как ожидается, будет использовать 20-мегапиксельный сенсор формата один дюйм. По данным Fuji Rumors, этот датчик аналогичен тем, что применяются в популярных моделях Sony ZV-1 и серии RX100. Это подтверждает предположения о технической базе новинки, хотя точные параметры настройки со стороны Fujifilm пока остаются неясными.

Стоит отметить, что многие сенсоры Fujifilm изготавливаются при участии Sony, поэтому такая интеграция не стала неожиданностью. Использование 1-дюймовой матрицы говорит о балансе между размером устройства и качеством изображения. Такие датчики уже зарекомендовали себя среди видеоблогеров и путешествующих фотографов благодаря детализации, динамическому диапазону и низким шумам при высоких ISO.

Фокусировка должна быть достаточно быстрой за счёт технологий, применяемых в других современных камерах Sony. Однако решающее значение может сыграть процессор Fujifilm и программные алгоритмы обработки кадров. Также стоит учитывать ограничения по стабилизации: ни оптической, ни внутренней стабилизации изображения (IBIS) в камере не ожидается, что делает её менее привлекательной для профессионального видео.

Тем не менее, 20 МП разрешение способствует более высокой скорости считывания данных, а значит, потенциально снижает эффект rolling shutter. Для любителей снимать в движении или импровизировать на ходу это может стать важным преимуществом, особенно если конструкция объектива и электроника позволят сохранить плавность работы.


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#fujifilm x-half
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