Канадский оверклокер saltycroissant преодолел планку в 12.8 ГТ/с с использованием памяти Corsair и материнской платы ASRock - Intel Z890 остаётся в авангарде разгона DDR5-памяти, установлен новый рекорд

Новый мировой рекорд по частоте DDR5-памяти был установлен канадским энтузиастом под ником saltycroissant. Используя модуль Corsair Vengeance DDR5 и материнскую плату ASRock Z890 Taichi OCF, ему удалось достичь скорости 12806 МТ/с при таймингах CL68-127-127-127-2. Это стало возможным благодаря применению жидкого азота для охлаждения и точной настройке параметров системы.

Рекорд был поставлен всего через день после предыдущего достижения пользователем bl4ckdot, который выжал из памяти 12774 МТ/с. Хотя рост составил всего 32 МТ/с, он стал первым преодолением отметки 12.8 ГТ/с в истории DDR5. Результат уже загружен на HWBot и подтверждён утилитами CPU-Z, что делает его официальным.

В основе эксперимента лежит процессор Intel Core Ultra 7 265K и плата ASRock Z890 Taichi OCF, которая стала популярной среди разгонщиков благодаря своей стабильности и расширенным возможностям BIOS. Компания ASRock также прокомментировала этот успех в своём официальном аккаунте, подчеркнув лидерство своей продукции в сфере высокочастотных сборок.

Платформа Z890 продолжает оставаться флагманом в мире разгона памяти. Похоже, что технология DDR5 ещё не исчерпала свой потенциал — специалисты ожидают, что в ближайшие недели может быть достигнут порог в 13000 МТ/с. Это станет следующей вехой в гонке за производительностью, где ключевыми участниками выступают энтузиасты, производители чипов и разработчики материнских плат.



