Тестирование показало, что тонкий корпус флагмана снизит время автономной работы до недостаточного уровня

Согласно данным издания The Information, Apple ведёт разработку специального аккумуляторного чехла для будущего iPhone 17 Air. Это связано с тем, что внутренние тесты показали: около 60–70% пользователей не смогут использовать устройство весь день без подзарядки. Для сравнения, у других моделей этот показатель находится на уровне 80–90%. Толщина нового смартфона составит всего 5.5 мм, что сильно ограничивает объём встроенной батареи.

Хотя ёмкость устройства пока не раскрыта, стало ясно, что её будет недостаточно для полноценного дня работы. Такое решение может быть воспринято как компромисс между дизайном и практичностью. Акцент на тонком корпусе вынуждает компанию искать дополнительные способы увеличения времени работы — одним из них стал отдельный аксессуар, который будет продаваться вместе с моделью или отдельно.

Ожидается, что батарейный чехол заметно улучшит ситуацию, при этом не сделав устройство слишком громоздким. Данный подход уже использовался ранее, когда компания выпускала Smart Battery Case для предыдущих поколений iPhone. В то же время точная стоимость и информация о сторонних партнёрах пока неизвестны. Релиз iPhone 17 Air намечен на сентябрь, и к этому времени можно ожидать официальных заявлений.