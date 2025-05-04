Патенты и наём специалистов указывают на масштабные изменения в графической технологии

В сети появились данные о том, что AMD усиливает разработку собственных решений для улучшения трассировки лучей (ray-tracing) в своих будущих видеокартах. По информации из патентных документов и обсуждений в сообществе, компания активно модернизирует подход к построению графических сцен, чтобы приблизиться по производительности к решениям NVIDIA на основе Blackwell.

Компания уделяет особое внимание оптимизации структуры Bounding Volume Hierarchy (BVH), которая отвечает за расчёт траекторий света в реальном времени. В новых патентах описан метод сжатия общих элементов BVH между объектами сцены, что позволяет снизить нагрузку на процессор и ускорить работу с графикой. Также упоминается технология ускоренного прохода лучей, которая повышает эффективность определения, какие объекты попадают в поле зрения и должны быть отрендерены.

Эти инновации могут стать важным шагом для достижения конкурентоспособного уровня трассировки лучей, который долгое время считался слабым местом Radeon. Автор Reddit под ником @MrMPFR провёл анализ публикаций AMD и пришёл к выводу, что эти улучшения могут позволить компании серьёзно сократить разницу с NVIDIA, особенно если последние поколения GPU Red не могли конкурировать напрямую с решениями Green в этом направлении.

Судя по всему, речь идёт о настоящем прорыве в подходе к RT-вычислениям, который может изменить баланс сил на рынке потребительских видеокарт. Это стало возможным благодаря увеличению инвестиций в исследования, найму инженеров и углублённой работе над архитектурой. Если все задумки реализуются, то пользователи смогут получать сопоставимые с NVIDIA показатели FPS в играх с активированной трассировкой.



